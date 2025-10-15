Dalle parti di viale Monza, lì dove comincia il quartiere Gorla, una intera comunità è ancora sotto choc. Ieri sera, intorno alle 22, Gianluca Soncin, 52enne originario di Biella, ha accoltellato a morte la sua compagna Pamela Genini, 29enne bergamasca, sul terrazzino di un appartamento al terzo piano di una palazzina ristrutturata in via Iglesias. I vicini, allarmati da urla strazianti di "aiuto" partite poco dopo le 21.40, assistono impotenti alla scena: l'uomo la trascina fuori, la colpisce con molteplici fendenti mentre lei grida. Una condomina avrebbe urlato: "L’ammazza, l’ammazza". Le coltellate continuano anche all'interno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pamela Genini, la bestialità di Gianluca Soncin: ha continuato ad accoltellarla davanti ai poliziotti