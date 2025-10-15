Pamela Genini il portone sfondato dagli agenti e il racconto dei vicini | Abbiamo sentito le urla siamo sconvolti

Una donna di 29 anni, Pamela Genini, è stata uccisa a coltellate dal compagno nella serata di martedì 14 ottobre nel suo appartamento in zona Gorla, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la 29enne stava cercando di interrompere da tempo la relazione con l’uomo. “Siamo abbastanza sconvolti”, ha detto una donna residente nella stessa via. “Noi siamo usciti nel momento in cui era già arrivata la volante. Sono arrivati subito e lei ancora stava urlando”. Per accedere nel condominio e cercare di soccorrere la giovane, i poliziotti intervenuti hanno dovuto sfondare il portoncino d’ingresso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pamela Genini, il portone sfondato dagli agenti e il racconto dei vicini: “Abbiamo sentito le urla, siamo sconvolti”

Altre letture consigliate

Milano, lite finisce in tragedia: uccisa Pamela Genini, 29 anni https://ilsole24ore.com/art/lite-casa-milano-uomo-uccide-29enne-e-tenta-suicidio-AHExuKBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760517609… - X Vai su X

«Era violento. Non era la prima volta che li sentivamo litigare». I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto choc. Non riescono a levarsi dagli occhi quelle immagini, la furia di quell'uomo - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini, il portone sfondato dagli agenti e il racconto dei vicini: “Abbiamo sentito le urla, siamo sconvolti” - Un percorso formativo gratuito per promuovere innovazione, sostenibilità e crescita professionale nella filiera corilicola italiana: è stato lanciato ufficialmente l’Hazeln ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Pamela Genini: chi era la donna uccisa dal compagno a Milano. Modella e imprenditrice, il reality su un'isola a 19 anni - La ventinovenne è stata accoltellata a morte da Gianluca Soncin, 52 anni, che poi ha tentato di togliersi la vita. Lo riporta today.it

Chi era Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa a Milano dal compagno: aveva deciso di lasciarlo - Negli ultimi mesi, però, qualcosa in lei era cambiato: la relazione con Gianluca Soncin, 52 anni, conosciuto poco più di un anno fa, era diventata un peso. Lo riporta tag24.it