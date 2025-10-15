Pamela Genini il portone sfondato dagli agenti e il racconto dei vicini | Abbiamo sentito le urla siamo sconvolti

Una donna di 29 anni, Pamela Genini, è stata uccisa a coltellate dal compagno nella serata di martedì 14 ottobre nel suo appartamento in zona Gorla, a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la 29enne stava cercando di interrompere da tempo la relazione con l’uomo. “Siamo abbastanza sconvolti”, ha detto una donna residente nella stessa via. “Noi siamo usciti nel momento in cui era già arrivata la volante. Sono arrivati subito e lei ancora stava urlando”. Per accedere nel condominio e cercare di soccorrere la giovane, i poliziotti intervenuti hanno dovuto sfondare il portoncino d’ingresso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

