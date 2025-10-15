Pamela Genini Gianluca Soncin l' aveva picchiata e minacciata con una pistola L' amica | Ha dato fiducia alla persona sbagliata le foto delle violenze

Leggo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa con 24 coltellate dall?ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, nella sua casa di via Iglesias a Milano, zona Gorla. Oggi a. 🔗 Leggi su Leggo.it

pamela genini gianluca soncin l aveva picchiata e minacciata con una pistola l amica ha dato fiducia alla persona sbagliata le foto delle violenze

© Leggo.it - Pamela Genini, Gianluca Soncin l'aveva picchiata e minacciata con una pistola. L'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata», le foto delle violenze

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pamela genini gianluca soncinPamela Genini era stata picchiata in passato da Gianluca Soncin, l'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata». Le foto delle violenze - Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, nella sua casa di via Iglesias a Milano, zona Gorla. Scrive leggo.it

pamela genini gianluca soncinChi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Segnala fanpage.it

pamela genini gianluca soncinFemminicidio Pamela Genini – Chi è Gianluca Soncin, il 52enne imprenditore accusato di omicidio pluriaggravato e stalking - Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver accoltellato a morte la fidanzata 29enne Pamela Genini, è un imprenditore. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Gianluca Soncin