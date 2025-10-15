Pamela Genini Gianluca Soncin l' aveva picchiata e minacciata con una pistola L' amica | Ha dato fiducia alla persona sbagliata le foto delle violenze

Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa con 24 coltellate dall?ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, nella sua casa di via Iglesias a Milano, zona Gorla. Oggi a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pamela Genini, Gianluca Soncin l'aveva picchiata e minacciata con una pistola. L'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata», le foto delle violenze

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano. La 29enne aveva detto: "Non posso lasciarlo altrimenti mi ammazza". La telefonata prima di morire. - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo messaggio di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa ieri sera a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere: "Ho paura, ha fatto il doppione delle chiavi ed è entrato, chiama la polizia" #ANSA - X Vai su X

Pamela Genini era stata picchiata in passato da Gianluca Soncin, l'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata». Le foto delle violenze - Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, nella sua casa di via Iglesias a Milano, zona Gorla. Scrive leggo.it

Chi è Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini a Milano - Gianluca Soncin, imprenditore nel settore automobilistico e con una denuncia per truffa alle spalle, sarebbe l'omicida che ha tolto la vita a Pamela Genini ... Segnala fanpage.it

Femminicidio Pamela Genini – Chi è Gianluca Soncin, il 52enne imprenditore accusato di omicidio pluriaggravato e stalking - Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver accoltellato a morte la fidanzata 29enne Pamela Genini, è un imprenditore. Scrive ilfattoquotidiano.it