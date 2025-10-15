Pamela Genini genitori di una vicina | Abbiamo sentito dei rumori forti

“Mia figlia ci ha detto che abitava da un anno nel palazzo. Abbiamo sentito dei rumori forti, non urla, e poi mi sono affacciato e ho visto la polizia”. Lo ha detto un uomo che con la moglie era nel residence di Milano dove martedì sera è stata uccisa Pamela Genini, modella 29enne. La giovane sarebbe stata accoltellata a morte dal compagno 52enne che poi ha tentato il suicidio, ed ora ricoverato all’ospedale Niguarda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamela Genini, genitori di una vicina: "Abbiamo sentito dei rumori forti"

