Pamela Genini genitori di una vicina | Abbiamo sentito dei rumori forti

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mia figlia ci ha detto che abitava da un anno nel palazzo. Abbiamo sentito dei rumori forti, non urla, e poi mi sono affacciato e ho visto la polizia”. Lo ha detto un uomo che con la moglie era nel residence di Milano dove martedì sera è stata uccisa Pamela Genini, modella 29enne. La giovane sarebbe stata accoltellata a morte dal compagno 52enne che poi ha tentato il suicidio, ed ora ricoverato all’ospedale Niguarda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

pamela genini genitori di una vicina abbiamo sentito dei rumori forti

© Lapresse.it - Pamela Genini, genitori di una vicina: "Abbiamo sentito dei rumori forti"

Approfondisci con queste news

pamela genini genitori vicinaPamela Genini, genitori di una vicina: «Abbiamo sentito dei rumori forti» - Abbiamo sentito dei rumori forti, non urla, e poi mi sono affacciato e ho visto la polizia». Lo riporta msn.com

pamela genini genitori vicinaPamela Genini, il portone sfondato dagli agenti e il racconto dei vicini: “Abbiamo sentito le urla, siamo sconvolti” - Un percorso formativo gratuito per promuovere innovazione, sostenibilità e crescita professionale nella filiera corilicola italiana: è stato lanciato ufficialmente l’Hazeln ... ilfattoquotidiano.it scrive

pamela genini genitori vicinaFemminicidio Pamela Genini a Milano, chi era la donna uccisa da Gianluca Soncin - Femminicidio a Milano, chi era Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin: modella e imprenditrice, 29 anni, era originaria del Bergamasco ... Secondo virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Genitori Vicina