Pamela Genini era stata picchiata in passato da Gianluca Soncin l' amica | Ha dato fiducia alla persona sbagliata Le foto delle violenze

Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa con 24 coltellate dall?ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, nella sua casa di via Iglesias a Milano, zona Gorla. Oggi a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pamela Genini era stata picchiata in passato da Gianluca Soncin, l'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata». Le foto delle violenze

Approfondisci con queste news

Il femminicidio di Pamela Genini a Milano. La 29enne aveva detto: "Non posso lasciarlo altrimenti mi ammazza". La telefonata prima di morire. - facebook.com Vai su Facebook

L'ultimo messaggio di Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa ieri sera a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere: "Ho paura, ha fatto il doppione delle chiavi ed è entrato, chiama la polizia" #ANSA - X Vai su X

Pamela Genini era stata picchiata in passato da Gianluca Soncin, l'amica: «Ha dato fiducia alla persona sbagliata». Le foto delle violenze - Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa con 24 coltellate dall’ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, nella sua casa di via Iglesias a Milano, zona Gorla. Scrive leggo.it

Uccisa dal fidanzato, Pamela Genini era apparsa a L’isola di Adamo ed Eva, con Luxuria: “Era un raggio di sole” - Vittima di femminicidio, Genini era imprenditrice e agente immobiliare, ma in passato aveva partecipato ad un reality. Segnala cinemaserietv.it

Pamela Genini: chi era la donna uccisa dal compagno a Milano. Modella e imprenditrice, il reality su un'isola a 19 anni - La ventinovenne è stata accoltellata a morte da Gianluca Soncin, 52 anni, che poi ha tentato di togliersi la vita. Da today.it