Pamela Genini era stata picchiata in passato da Gianluca Soncin l' amica | Ha dato fiducia alla persona sbagliata Le foto delle violenze

Leggo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa con 24 coltellate dall?ex compagno cinquantaduenne, Gianluca Soncin, nella sua casa di via Iglesias a Milano, zona Gorla. Oggi a. 🔗 Leggi su Leggo.it

