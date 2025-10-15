Pamela Genini e L' isola di Adamo ed Eva Vladimir Luxuria | Non cercava soldi e fama Forse era troppo buona e si è fidata di quel mostro

Vladimir Luxuria aveva conosciuto Pamela Genini, la vittima di femminicidio morta a Milano martedì per mano del suo compagno Gianluca Soncin, dieci anni fa. Appena diciannovenne aveva. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pamela Genini e "L'isola di Adamo ed Eva", Vladimir Luxuria: «Non cercava soldi e fama. Forse era troppo buona e si è fidata di quel mostro»

