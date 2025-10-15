Pamela Genini disse all’ex fidanzato | Non posso lasciarlo altrimenti mi ammazza La telefonata prima di morire | Aiuto ha le mie chiavi

“Aiuto, aiuto, aiuto. Ha le mie chiavi”. Sono le ultime parole che l’ex fidanzato di Pamela Genini – la 29enne uccida dall’uomo che aveva lasciato – ha potuto sentire prima che “saltasse la comunicazione” martedì sera intorno alle 21.22 mentre si trovava al telefono con lei. Gianluca Soncin, con cui aveva interrotto la relazione da poche settimane, ha fatto irruzione nella casa della ragazza di via Iglesias 33 a Milano sfondando il portone e aprendo la casa della vittima con una copia delle chiavi. “Ho provato a richiamarla, senza successo”, ha messo a verbale l’uomo che “immediatamente” ha iniziato a scriverle dei messaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

