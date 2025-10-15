Pamela Genini dalle luci del red carpet alla morte brutale Gianluca Soncin ha portato l' arma e l' ha uccisa con 24 coltellate | Aveva pianificato tutto

Leggo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Genini è stata uccisa con 24 coltellate. Quando nella casa di via Iglesias a Milano è arrivata la polizia, Gianluca Soncin stava ancora infierendo sul corpo con il coltello. 🔗 Leggi su Leggo.it

pamela genini dalle luci del red carpet alla morte brutale gianluca soncin ha portato l arma e l ha uccisa con 24 coltellate aveva pianificato tutto

© Leggo.it - Pamela Genini, dalle luci del red carpet alla morte brutale. Gianluca Soncin ha portato l'arma e l'ha uccisa con 24 coltellate: «Aveva pianificato tutto»

Approfondisci con queste news

pamela genini luci redPamela Genini, dalle luci del red carpet alla morte brutale. Gianluca Soncin ha portato l'arma e l'ha uccisa con 24 coltellate: «Aveva pianificato tutto» - Quando è arrivata la polizia, Gianluca Soncin stava ancora infierendo sul corpo con il coltello che aveva portato da ... Secondo leggo.it

pamela genini luci redModella e imprenditrice: chi era Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate a Milano dal compagno - Dall'esperienza in un reality show al red carpet di Venezia: chi è la vittima dell'ennesimo femminicidio ... Riporta tpi.it

pamela genini luci redLa moda, i red carpet, il marchio di costumi: chi era Pamela Genini, uccisa dal compagno - Dieci anni fa aveva cominciato a lavorare nel mondo della moda come modella, poi le apparizioni televisive e un marchio creato con l'amica del cuore e la sua inseparabile cagnolina Bianca ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Luci Red