Pamela Genini così è stata uccisa da Gianluca Soncin | 24 coltellate le urla l' ultimo inganno e la fuga nel terrazzo Se mi lasci ti ammazzo e ammazzo tua madre
«Se lo lascio mi uccide». E così è stato. Gianluca Soncin ha fatto irruzione a casa, aprendo la porta con una copia delle chiavi fatta qualche settimana fa, mentre Pamela.
"Teso ho paura, ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia". E' il messaggio inviato da Pamela Genini, la ragazza di 29 anni uccisa ieri sera a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere, all'ex fidanzato con cui era diventa
