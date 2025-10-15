Pamela Genini | chi era la donna uccisa dal compagno a Milano Modella e imprenditrice il reality su un' isola a 19 anni

Era una modella e un'imprenditrice Pamela Genini, la 29enne che nella tarda serata del 14 ottobre è stata uccisa nella sua casa a Milano. A colpirla a morte con un coltello è stato il compagno Gianluca Soncin, 52 anni. Gli ultimi colpi sul corpo già martoriato li ha sferrati mentre la polizia. 🔗 Leggi su Today.it

