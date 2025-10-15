Pamela Genini chi era la 29enne uccisa a Milano | partecipò a una trasmissione in tv con Luxuria la vita di lusso tra Montecarlo e Dubai

Quando aveva 19 anni Pamela Genini, la 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento di Milano, aveva provato a sfondare nel mondo dello spettacolo partecipando al. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini, chi era la 29enne uccisa a Milano: partecipò a una trasmissione in tv con Luxuria, la vita di lusso tra Montecarlo e Dubai

Milano, lite finisce in tragedia: uccisa Pamela Genini, 29 anni

«Era violento. Non era la prima volta che li sentivamo litigare». I vicini di casa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dal suo compagno Gianluca Soncin, sono ancora sotto choc. Non riescono a levarsi dagli occhi quelle immagini, la furia di quell'uomo

Femminicidio a Milano, chi era la 29enne Pamela Genini uccisa dal compagno - Pamela Gemini, 29 anni, originaria di Strozza, è stata uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel quartiere Gorla. tg24.sky.it scrive

