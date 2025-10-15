Pamela Genini chi era la 29enne uccisa a coltellate sul terrazzino di casa dal compagno Gianluca Soncin

Si chiamava Pamela Genini ed è l'ennesima vittima di un femminicidio. Solo l'ultima, in ordine temporale, di una strage senza fine. La 29enne sarebbe stata uccisa dal. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Pamela Genini, chi era la 29enne uccisa a coltellate sul terrazzino di casa dal compagno Gianluca Soncin

Pamela Gemini, chi era la 29enne uccisa dal compagno: quando la polizia è arrivata lei era viva, ha detto "Glovo", lui l'ha colpita prima che potesse aprirgli - Pamela Gemini, 29 anni, e Gianluca Soncin, 52, stavano insieme da un anno ma la loro era una relazione tormentata. Scrive ilmessaggero.it

Pamela Genini e quell’ultimo disperato tentativo di salvarsi dal fidanzato. La polizia al citofono e la parola in codice: “Glovo” - La donna è stata massacrata con decine di coltellate da Gianluca Soncin, 52 anni, in via Iglesias, zona Gorla. Lo riporta msn.com