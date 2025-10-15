Pamela Genini chi è la vittima del femminicidio di Milano
Si chiamava Pamela Genini e aveva 29enne la vittima del femminicidio avvenuto nella tarda serata di ieri a Milano. La giovane era originaria della Bergamasca e si definiva “modella e giovane imprenditrice alla quale piace mettersi in gioco pensando fuori dagli schemi”. Insieme all’amica Elisa Bortolotti – “influencer di spicco e personaggio televisivo in grado creare nuove tendenze” – aveva creato EP SheLux, una linea di beachwear “Made in Italy che nasce dall’idea di due amiche molto creative con la passione per la moda e per il mare”, come si legge sul sito. Pamela Genini e il suo amato chihuahua Bianca (foto Instagram) Su Instagram Pamela Genini aveva creato una pagina, dedicata al suo amato chiuaua Bianca, attraverso la quale raccontava vari momenti della sua vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
