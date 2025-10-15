Pamela Genini aveva partecipato a un reality condotto da Luxuria | ‘Era un raggio di sole’

La 29enne uccisa da Gianluca Soncin aveva preso parte a L’Isola di Adamo ed Eva. «Sono rimasta malissimo. All’inizio non avevo collegato, poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e la sua gentilezza ». Con queste parole Vladimir Luxuria ha ricordato a l’Adnkronos Pamela Genini, la modella e imprenditrice di 29 anni uccisa a Milano dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, martedì 14 ottobre. Luxuria l’aveva conosciuta dieci anni fa, quando la giovane partecipò al reality “ L’isola di Adamo ed Eva ”, da lei condotto su DeejayTv. “Sono alla ricerca di uomini non immaturi e che mi facciano ridere” – affermò all’epoca quando aveva 19 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pamela Genini aveva partecipato a un reality condotto da Luxuria: ‘Era un raggio di sole’

