Pamela Genini 29enne uccisa a Milano dal compagno a coltellate sul terrazzo di casa I vicini vedono tutto | L' ammazza L' uomo Gianluca Soncin tenta il suicidio

Una donna, Pamela Genini, di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. L'uomo, Gianluca Soncin,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini, 29enne uccisa a Milano dal compagno a coltellate sul terrazzo di casa. I vicini vedono tutto: «L'ammazza». L'uomo, Gianluca Soncin, tenta il suicidio

