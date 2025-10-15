Pamela Genini 29 anni | ricostruzione del femminicidio di via Iglesias a Milano e il profilo della giovane imprenditrice

Aveva 29 anni, veniva dalla Valle Imagna e a Milano stava costruendo un pezzo di futuro. Ieri sera, in un appartamento al terzo piano di via Iglesias, nel quartiere Gorla, Pamela Genini è stata uccisa a coltellate. L’uomo con cui aveva una relazione, Gianluca Soncin, 52 anni, è stato fermato: dopo l’aggressione si è ferito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

