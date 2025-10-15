Pamela Gemini uccisa mentre la polizia citofonava | ha provato a fingere fosse la cena a domicilio per salvarsi

Pamela Gemini, 29 anni, è stata uccisa la sera di martedì 14 ottobre dal compagno 52enne Gianluca Soncin sul terrazzo di casa in via Iglesias a Milano: la donna, che prima di morire ha allertato i soccorsi, voleva lasciarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

