Pamela Gemini uccisa a 29 anni in casa a Milano dal compagno | le coltellate dopo una lite sul terrazzo

La 29enne Pamela Gemini è stata uccisa dal compagno dopo una lite sul terrazzo di casa: l'ennesimo femminicidio è avvenuto in zona Gorla a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pamela Gemini è stata uccisa sul terrazzino di casa, sotto gli occhi dei vicini - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Gemini uccisa a 29 anni in casa a Milano dal compagno: le coltellate dopo una lite sul terrazzo - La 29enne Pamela Gemini è stata uccisa dal compagno dopo una lite sul terrazzo di casa: l'ennesimo femminicidio è avvenuto in zona Gorla a Milano ... Secondo fanpage.it

Femminicidio a Milano, Pamela Gemini uccisa a coltellate dal compagno (che voleva lasciare) - La vittima, 29 anni, è stata aggredita in casa dal fidanzato dal quale, secondo quanto emerso, voleva separarsi. Segnala milanotoday.it

Pamela trascinata sul balcone e uccisa a coltellate dal compagno. I vicini vedono tutto: "Aiuto, l'ammazza" - La vittima era riuscita ad allertare il suo ex con un'ultima telefonata, ma quando lui è arrivato ... Lo riporta today.it