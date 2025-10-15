Pamela 29 anni e il sogno di girare il mondo | massacrata senza pietà proprio mentre la polizia entrava in casa

Era originaria di Strozza, piccolo comune della Valle Imagna, in provincia di Bergamo, Pamela Gemini, la donna di 29 anni uccisa nella tarda serata di martedì 14 ottobre a Milano, in un appartamento al terzo piano di un condominio in via Aristotele, nel quartiere Gorla. A colpirla a morte è stato Gianluca Soncin, 52 anni, con diverse coltellate, una delle quali risultata fatale. Quando la polizia è arrivata e ha tentato di entrare, lei era ancora viva: i colpi fatale sono stati sferrati proprio mentre gli agenti cercavano di forzare la porta per aiutarla. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto poco dopo le 22, sul balcone dell’abitazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pamela, 29 anni e il sogno di girare il mondo: massacrata senza pietà, proprio mentre la polizia entrava in casa

