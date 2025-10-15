Pallanuoto | ottimo esordio in Champions League per la Pro Recco battuto il Novi Beograd

Oasport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La delusione nella Supercoppa Europea con il Ferencvaros è già alle spalle, la Pro Recco, dopo un anno di assenza, torna al meglio in Champions League. La squadra di Sandro Sukno parte forte nella prima giornata: trasferta dura a Belgrado, successo convincente per 12-8 sui padroni di casa del Novi. Brilla, anche in chiave Settebello, Ciccio Condemi con tre reti. Il commento di Sukno: “ Complimenti ai ragazzi siamo felici di essere tornati a giocare la Champions, la più grande competizione per Club, con le squadre migliori in Europa. Questo significa anche che le partite sono equilibrate, come stasera. 🔗 Leggi su Oasport.it

