La finale di Supercoppa europea della scorsa settimana è stata solo un gustoso antipasto. La stagione della grande pallanuoto europea entra nel vivo con l’inizio dello Stage Group di Champions League: le grandi del panorama continentale sono pronte a darsi battaglia per conquistare il titolo che nelle ultime due stagioni è stato appannaggio del Ferencvaros. Gli ungheresi sembrano partire avanti rispetto ad un quadro di concorrenti più che qualificato. I bicampioni in carica contano su un roster di qualità straordinaria: sono numerosi gli elementi in grado di rispondere in maniera esemplare alla dinamicità ulteriormente accentuata dall’introduzione delle nuove regole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Champions League: Ferencvaros e Pro Recco partono in pole. AN Brescia per stupire

