Pallanuoto | AN Brescia corsara a Kotor grande vittoria all’esordio in Champions League

Non solo Pro Recco. A completare una prima giornata trionfale in casa Italia nella Champions League di pallanuoto c’è anche il successo dell’ AN Brescia. Trasferta vincente per la banda di Sandro Bovo in Montenegro: battuto il Primorac Kotor per 14-13 in una partita chiusa al photofinish. Quarto periodo thrilling che ha visto salire in cattedra la squadra tricolore sul finale. Decisivi i giocatori azzurri: tre reti ciascuno per Ferrero, Gianazza e Balzarini. Primorac Kotor – AN Brescia 13–14 (3–3; 4–4; 3–5; 3–2) Primorac Kotor: Risticevic, Brguljan, S. Cetkovic 2, Inaba 1, Mrsic 4, Murisic 1, Vidovic, Vuckovic 1, Vico 2, Brkic 1, P. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto: AN Brescia corsara a Kotor, grande vittoria all’esordio in Champions League

Altri contenuti sullo stesso argomento

AN Brescia. . ?Alessandro Balzarini presenta il match contro VPK Primorac Kotor ? mercoledì 15 ottobre 20:30 Diretta su SkySport, NowTv, Euro Aquatics Tv #ANamazingteam #ANbrescia #Waterpolo #Vaterpolo #Pallanuoto #Vizilabda - facebook.com Vai su Facebook

An Pallanuoto, parte la nuova stagione in vasca: presentata la squadra - X Vai su X

Pallanuoto: AN Brescia corsara a Kotor, gran vittoria all’esordio in Champions League - A completare una prima giornata trionfale in casa Italia nella Champions League di pallanuoto c’è anche il successo dell’AN Brescia. Segnala oasport.it

Coppe europee. Recco e Brescia corsare. Savona e Trieste da giovedì - Inizia il percorso di Pro Recco e AN Brescia nella fase a gironi della Champions League. federnuoto.it scrive

Pallanuoto, Champions League: vincono Pro Recco e Brescia nella 1^ giornata - Un po' più agevole il successo della Pro Recco che si impone a Novi Beograd contro i padroni di cas ... Scrive sport.sky.it