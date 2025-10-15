Paliano le proteste non bastano | al via i lavori all' ufficio postale Cittadini costretti ad andare al Piglio

Frosinonetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le poste italiane vanno avanti sulla loro strada e nonostante le proteste dei cittadini e quelle del sindaco Alfieri che ha annunciato di rivolgersi anche al Prefetto, annunciano il via ai lavori nell'unico ufficio postale del territorio comunale senza predisporre degli spazi alternativi. I. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

