Palestrina apertura straordinaria di Palazzo Barberini

Sabato 18 ottobre alle ore 17.00, la splendida dimora storica di Palazzo Barberini a Palestrina aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico per una visita guidata straordinaria, un’occasione unica per scoprire uno dei gioielli architettonici più affascinanti del Lazio.Durante la visita, i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

