Palermo zone rosse e più agenti nei luoghi della movida

Le misure adottate al Viminale dopo l’omicidio del giovane Paolo Taormina ucciso davanti al suo levale mentre cercava di sedare una rissa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Palermo, zone rosse e più agenti nei luoghi della movida

Più agenti e 3 zone rosse a Palermo, potenziate misure sicurezza - Rafforzare la sicurezza a Palermo in modo immediato e strutturale con un incremento immediato delle forze dell'ordine, con una progressiva crescita degli organici nell'arco di tre mesi e l'impiego di ... Si legge su ansa.it

