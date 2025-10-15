Palermo zone rosse e più agenti nei luoghi della movida

Repubblica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le misure adottate al Viminale dopo l’omicidio del giovane Paolo Taormina ucciso davanti al suo levale mentre cercava di sedare una rissa. 🔗 Leggi su Repubblica.it

