Palermo maxi blitz al quartiere Zen dopo omicidio di Paolo Taormina | elicotteri unità cinofile e 300 agenti Questura | Trovare armi e droga - VIDEO

Dalle prime luci dell'alba la maxi operazione interforze ha riguardato lo Zen 1 e lo Zen 2. Una mossa necessaria dopo l'omicidio del 21enne Taormina e - sullo sfondo - la strage di Monreale 300 uomini dei Reparti territoriali, elicotteri e cani antidroga: dalle prime luci dell'alba di oggi, 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palermo, maxi blitz al quartiere Zen dopo omicidio di Paolo Taormina: elicotteri, unità cinofile e 300 agenti, Questura: "Trovare armi e droga" - VIDEO

