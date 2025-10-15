Palermo l’imprenditore antimafia indagato per truffa sui bonus edilizi
L’imprenditore antimafia palermitano Giuseppe Piraino è indagato per 15 truffe sui bonus edilizi. Per la maggior parte per il rifacimento delle facciate. L’indagine nasce dall’esposto della proprietaria di un appartamento a luglio 2023. Piraino era diventato anni fa uno dei più noti esponenti dell’antimafia per aver puntato il dito contro il racket del pizzo. L’inchiesta. La donna ha presentato una denuncia nei confronti del costruttore, legale rappresentante della Mosina Costruzioni s.r.l.. Ovvero la società che si era aggiudicata i lavori di rifacimento della facciata del suo palazzo. L’assemblea condominiale aveva affidato a dicembre del 2012 le opere alla Mosina Costruzioni s. 🔗 Leggi su Open.online
