palermo indagato per truffa imprenditore antimafia

Dalle prime ore di questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo nei confronti di un noto imprenditore edile, per un importo complessivo di oltre 3,5 milioni di euro. Si tratta di Giuseppe Piraino, diventato uno dei simboli dell’imprenditoria che si ribella al pizzo dopo che in passato aveva filmato gli uomini del racket inviati da Cosa Nostra. A dare il via agli accertamenti è stato un esposto presentato dalla proprietaria di un immobile sito in un condominio di Palermo in cui si evidenziavano talune irregolarità nei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile condominiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

