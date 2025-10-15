Palermo imprenditore simbolo dell’antimafia indagato per truffa sui bonus edilizi | sequestrati 3,5 milioni di euro

Affaritaliani.it | 15 ott 2025

Giuseppe Piraino, noto per aver denunciato il racket, accusato di 15 truffe: la Guardia di Finanza gli sequestra 3,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

palermo imprenditore simbolo dell8217antimafiaBonus facciate, indagato a Palermo per truffa l’imprenditore antimafia Giuseppe Piraino - Diventò un simbolo della città che si ribella al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo, ora Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell’antimafia palermitana, è ... Lo riporta mondopalermo.it

