palazzo reale di genova con la magnifica galleria degli specchi e capolavori artistici

A Genova c’è un luogo dove la pietra conserva la memoria del passato: è via Balbi, dove si erge il Palazzo Reale, scrigno di secoli e di splendore, oltre che capolavori artistici. Questa dimora racchiude la storia di un’intera città: il potere mercantile, l’eleganza barocca, il gusto di una nobiltà che volle tradurre in architettura la propria grandezza. Le sale sono veri e propri “frammenti” che narrano quei tempi, ed è il modo più bello per scoprire l’orgoglio di Genova, sospesa tra mare e nobiltà. Le origini e la storia del Palazzo Reale di Genova. Un tempo era conosciuto come Palazzo Stefano Balbi: la storia del Palazzo Reale di Genova inizia intorno al 1643, quando Stefano Balbi, appartenente a una delle famiglie più influenti della città, decise di costruire una residenza che raccontasse il suo potere e la sua visione. 🔗 Leggi su Dilei.it

