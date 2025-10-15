Palancole per rinforzare gli argini del Lamone
Per sistemare gli argini del Lamone è in arrivo un vero e proprio treno di palancole. La tecnologia, illustrata nel tardo pomeriggio di lunedì nell’incontro svoltosi a Villanova di Bagnacavallo, permetterà di mettere in sicurezza i tratti di 450 metri a monte e di 750 a valle del Ponte della Pace, senza provocare vibrazioni e rumori molesti. Per riparare i danni causati a marzo dall’ultima ondata di piena del Lamone, già a inizio settembre è cominciato un nuovo cantiere a Villanova di Bagnacavallo: si tratta della prima tranche di opere di somma urgenza, da 7,5 milioni di euro, per il ripristino e il rinforzo dell’argine sinistro del fiume, lungo il tratto di pianura, grazie alla posa in opera di palancole d’acciaio lunghe 12 metri, a infissione statica, tramite apposite macchine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
