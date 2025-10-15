pakistan uccisi 40 militanti afghani al confine

L’esercito pakistano ha dichiarato di aver respinto attacchi coordinati dei talebani afghani in diverse località di confine in Belucistan e Khyber Pakhtunkhwa, uccidendo circa 40 militanti e ferendone diversi altri. "Nelle prime ore di mercoledì, i talebani afghani hanno compiuto un vile attacco in quattro località nell’area di Spin Boldak, in Belucistan. L’attacco è stato efficacemente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

