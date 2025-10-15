PainTed Love - whole 3
Pain(Ted) Love —.WHOLE 318 ottobre 2025 Another Studio, RomaL’atteso progetto.WHOLE 3 torna con la sua terza edizione, confermandosi come un laboratorio dinamico di idee e linguaggi che supera i confini dei circuiti tradizionali.Un evento di una sola notte — dalla sera fino all’alba — dove. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
5 ottobre 1973: Elton John pubblica "Goodbye Yellow Brick Road". Disco 1 Lato A 1. Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding 2. Candle in the Wind 3. Bennie and the Jets Lato B 1. Goodbye Yellow Brick Road 2. This Song Has No Title 3. Grey Seal 4. Jamaica - facebook.com Vai su Facebook