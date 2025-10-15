Pagliari ha pochi dubbi | Scudetto? Prevedo una lotta a tre

Inter News 24 Pagliari esprime la sua opinione sulla lotta Scudetto che ci intratterrà nel corso della stagione. Milan, Napoli e Inter le plausibili contendenti. Silvio Pagliari, noto agente del panorama calcistico italiano, ha discusso della corsa al Scudetto 202526, condividendo il suo parere sulla lotta tra le principali contendenti del campionato. Secondo Pagliari, l’Inter ha perso il titolo nella scorsa stagione per un soffio, colpita soprattutto da un finale di campionato deludente che ha compromesso i sogni di gloria. L’Inter e il Napoli come squadre da battere. Pagliari ritiene che Inter e Napoli siano ancora le squadre da battere per il titolo, con entrambe pronte a dominare anche quest’anno. 🔗 Leggi su Internews24.com

