Pagelle Italia Israele nessun interista bocciato da Tuttosport | meglio Pio di Barella
Inter News 24 Pagelle Italia Israele, nessun interista bocciato da Tuttosport. Il quotidiano si limita ad un 6 per il centrocampista, meglio invece Dimarco e l’attaccante. Nella convincente prova dell’ Italia contro Israele nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, conclusasi con il successo degli azzurri per 3-0 grazie alla doppietta di Retegui e il gol di Mancini, i tre interisti schierati da Gennaro Gattuso ricevono giudizi positivi nelle pagelle di Tuttosport. Nicolò Barella ottiene un 6. Il centrocampista nerazzurro presiede bene la sua zona, ma mantiene le marce un po’ troppo basse. Ammonito nel finale, salterà la trasferta contro la Moldavia per squalifica. 🔗 Leggi su Internews24.com
