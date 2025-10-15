Paganini avvisa la Juve | Il rinnovo di questo bianconero è fondamentale Tudor sta ricalcando il cammino di Thiago Motta e con l’infortunio di Bremer…

Paganini avvisa la Juve per rinnovare quel bianconero: tutte le dichiarazioni del giornalista anche su Tudor. Il giornalista Paolo Paganini ha analizzato a TMW Radio il momento della Juve e alcuni temi scottanti come il rinnovo di Yildiz. PAROLE – «Paradossalmente Tudor, come punti, sta ricalcando il cammino di Motta, ma la situazione resta complicata. L’infortunio di Bremer pesa, anche se non come lo scorso anno, quando rimase fuori a lungo. La verità è che la Juve oggi paga un mercato insufficiente, soprattutto in due ruoli chiave: il centrocampo e la fascia destra. Mancano alternative di livello e anche in attacco non c’è stato quel salto di qualità che ci si aspettava». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paganini avvisa la Juve: «Il rinnovo di questo bianconero è fondamentale. Tudor sta ricalcando il cammino di Thiago Motta e con l’infortunio di Bremer…»

