Paga o pubblico le tue foto nuda | ricattata Jolanda Renga che dice cosa fare in questi casi

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha denunciato sui social di aver ricevuto un ricatto attraverso un messaggio sul proprio cellulare: “Dì pure ad Ambra che se non riceverò 10 mila dollari ti rovinerò la vita – c’era scritto - Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda".La ragazza, 21enne, ha spiegato di essere rimasta molto turbata. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - "Paga o pubblico le tue foto nuda": ricattata Jolanda Renga che dice cosa fare in questi casi

