Pafundi Sampdoria l’infortunio è più grave del previsto quando ritornerà a disposizione
Pafundi Sampdoria, tegola per Donati: lesione muscolare e stop di oltre un mese. Non sicuramente una buona notizia per i doriani Una brutta notizia scuote il mondo Sampdoria nel momento più delicato della stagione. I blucerchiati dovranno infatti fare a meno di Simone Pafundi, uno dei giovani più talentuosi e promettenti della rosa. Il trequartista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
