Padova sente rumori nel giardino e affronta i ladri | 14enne eroe salva la casa di famiglia le immagini del furto sventato

San Giorgio delle Pertiche: un 14enne sorprende tre ladri in giardino e li mette in fuga accendendo le luci e urlando. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Padova, sente rumori nel giardino e affronta i ladri: 14enne eroe salva la casa di famiglia. le immagini del furto sventato

Sente rumori in giardino e va a controllare, 14enne si trova faccia a faccia coi ladri: «Mio figlio ha sventato il furto» - Non è una scena di "Mamma ho perso l'aereo", ma un fatto realmente avvenuto. Scrive leggo.it