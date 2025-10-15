PChigi | strategia su ricostruzione Gaza
17.15 "In seguito alla firma dell'accordo di pace per il Medio Oriente, l'Italia ha prontamente avviato un'azione coordinata per elaborare una strategia efficace destinata alla gestione delle emergenze e la ricostruzione della Striscia di Gaza". Così P.Chigi dopo la riunione di governo su Gaza. L'obiettivo "è identificare gli interventi più urgenti e realizzabili nel breve termine con particolare attenzione al sostegno umanitario e sanitario". Confermato l'impegno dell'Italia per la ricostruzione e stabilità Medio Oriente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
