Oviedo-Espanyol venerdì 17 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici La Liga riprende con una partita aperta?

Infobetting.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oviedo-Espanyol è la partita che farà riprendere la Liga dopo la sosta per le nazionali: sarà il consueto anticipo del venerdì e sarà valido per il non turno del massimo campionato spagnolo. La squadra di casa, ritornata in Primera dopo tanti anni, ha 6 punti ed è più o meno dove ci si aspettava: nella . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

oviedo espanyol venerd236 17 ottobre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici la liga riprende con una partita aperta

© Infobetting.com - Oviedo-Espanyol (venerdì 17 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La Liga riprende con una partita aperta?

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Oviedo Espanyol Venerd236 17