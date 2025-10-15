Ottobre rosa prosegue la battaglia contro il tumore alla mammella | 3 iniziative in un giorno

Proseguono le iniziative organizzate dalle Aziende sanitarie ferraresi in occasione di ‘Ottobre Rosa 2025’, il mese dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla mammella. Venerdì 17 ottobre si svolgeranno tre iniziative contemporaneamente.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondisci con queste news

OTTOBRE ROSA Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno Anche quest’anno il Palazzo Comunale di Scerni si illumina di rosa per ricordare l’importanza della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro al seno. Un gesto simbolico - facebook.com Vai su Facebook

Ottobre Rosa con @AIIAO_IT Oggi nella serie MITO vs FATTO parliamo di linfedema: non è inevitabile, ma si può prevenire e riconoscere presto. Gli infermieri e le infermiere educano le pazienti e monitorano i primi segnali. #OttobreRosa #BreastUnit #AII - X Vai su X

A Battaglia la "Remada in rosa", una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno - 45 presso il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme si terrà la quinta edizione della Remada in rosa: una giornata dedicata alla prevenzione del tu ... Si legge su padovaoggi.it

Storie di stile, forza e solidarietà: la moda si unisce alla ricerca per l’Ottobre Rosa 2025 - bags, charm romantici, intimo Le limited edition imperdibili per sostenere la ricerca contro i tumori femminili ... iodonna.it scrive

Ottobre Rosa: tutte le iniziative a supporto della ricerca contro il tumore al seno. Ecco come fare per sostenere la causa - Ottobre è il mese dedicato alla salute femminile, con progetti di prevenzione, eventi solidali e campagne di sensibilizzazione per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita ... Segnala vogue.it