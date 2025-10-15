Ottobre rosa prosegue la battaglia contro il tumore alla mammella | 3 iniziative in un giorno

Ferraratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le iniziative organizzate dalle Aziende sanitarie ferraresi in occasione di ‘Ottobre Rosa 2025’, il mese dedicato alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla mammella. Venerdì 17 ottobre si svolgeranno tre iniziative contemporaneamente.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

