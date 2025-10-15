Ottobre contro il cancro al seno Controlli autopalpazione esami | come fare

Ottobre è il mese "rosa" contro il cancro al seno e per la prevenzione di questa malattia che purtroppo colpisce sempre più donne.Il tumore al seno è la neoplasia più frequente tra le donne, con circa 53mila nuove diagnosi ogni anno in Italia. Tuttavia, oggi la sopravvivenza a 5 anni supera l'88%. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondisci con queste news

OTTOBRE ROSA Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno Anche quest’anno il Palazzo Comunale di Scerni si illumina di rosa per ricordare l’importanza della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro al seno. Un gesto simbolico - facebook.com Vai su Facebook

Ottobre Rosa a Bergamo: istituzioni e Sanità unite per il “Piano Europeo Contro il Cancro” - Si è tenuto ieri sera presso la Trattoria da Giuliana, l'incontro "Europe’s Beating Cancer Plan: l’impegno comune contro i tumori", un evento promosso in occasione dell'Ottobr ... Scrive varese7press.it

Prevenzione del tumore al seno, anche il Comune di Soriano Calabro si tinge di rosa - In occasione della Giornata di sensibilizzazione Palazzo San Domenico è stato illuminato dai colori della campagna nazionale ... Riporta ilvibonese.it

La prevenzione salva la vita contro il cancro - È il tumore più frequente tra le donne e ha fatto registrare quasi 54 mila nuovi casi in Italia nel 2024. Si legge su ilmessaggero.it