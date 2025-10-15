Ottobre contro il cancro al seno Controlli autopalpazione esami | come fare

Leccotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre è il mese "rosa" contro il cancro al seno e per la prevenzione di questa malattia che purtroppo colpisce sempre più donne.Il tumore al seno è la neoplasia più frequente tra le donne, con circa 53mila nuove diagnosi ogni anno in Italia. Tuttavia, oggi la sopravvivenza a 5 anni supera l'88%. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Ottobre Rosa a Bergamo: istituzioni e Sanità unite per il “Piano Europeo Contro il Cancro” - Si è tenuto ieri sera presso la Trattoria da Giuliana, l'incontro "Europe’s Beating Cancer Plan: l’impegno comune contro i tumori", un evento promosso in occasione dell'Ottobr ... Scrive varese7press.it

ottobre contro cancro senoPrevenzione del tumore al seno, anche il Comune di Soriano Calabro si tinge di rosa - In occasione della Giornata di sensibilizzazione Palazzo San Domenico è stato illuminato dai colori della campagna nazionale ... Riporta ilvibonese.it

ottobre contro cancro senoLa prevenzione salva la vita contro il cancro - È il tumore più frequente tra le donne e ha fatto registrare quasi 54 mila nuovi casi in Italia nel 2024. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Contro Cancro Seno