Ottobre con DimORA 2025 le iniziative e gli eventi

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, nell’ambito della progettualità POC PA I 3.1.a - Poli diurni e notturni per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria del Comune di Palermo, in occasione del mese di Ottobre, sono state promosse un ciclo di iniziative che vogliono porre l’attenzione al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Ottobre con Dimora, a Palermo 4 giorni di attività per i senzatetto - PALERMO – Quattro giorni di incontri e attività, a Palermo, per sensibilizzare la collettività sul fenomeno dei senzatetto. Come scrive livesicilia.it

ottobre dimora 2025 iniziativeLa notte dei Senza Dimora - Verona partecipa alla mobilitazione nazionale con “La Notte dei Senza Dimora”, un’iniziativa promossa da oltre venti realtà del Terzo Settore per ... Da giornaleadige.it

ottobre dimora 2025 iniziativeCarte in dimora: la terza edizione sabato 11 ottobre 2025 - Sabato 11 ottobre 2025, l’Associazione Dimore Storiche Italiane inaugurerà la terza edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Secondo nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Dimora 2025 Iniziative