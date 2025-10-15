Ottobre con DimORA 2025 le iniziative e gli eventi
Anche quest’anno, nell’ambito della progettualità POC PA I 3.1.a - Poli diurni e notturni per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio-sanitaria del Comune di Palermo, in occasione del mese di Ottobre, sono state promosse un ciclo di iniziative che vogliono porre l’attenzione al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Appuntamento sabato 18 ottobre una giornata di visite, laboratori e degustazioni per scoprire la storica dimora e il suo parco disegnato da Russell Page Vistorta (PN), ottobre 2025 – In occasione della quarta edizione delle Giornate delle Ville Venete, la storic - facebook.com Vai su Facebook
A Milano il 18 ottobre la 25a edizione de La Notte dei senza dimora - X Vai su X
Ottobre con Dimora, a Palermo 4 giorni di attività per i senzatetto - PALERMO – Quattro giorni di incontri e attività, a Palermo, per sensibilizzare la collettività sul fenomeno dei senzatetto. Come scrive livesicilia.it
La notte dei Senza Dimora - Verona partecipa alla mobilitazione nazionale con “La Notte dei Senza Dimora”, un’iniziativa promossa da oltre venti realtà del Terzo Settore per ... Da giornaleadige.it
Carte in dimora: la terza edizione sabato 11 ottobre 2025 - Sabato 11 ottobre 2025, l’Associazione Dimore Storiche Italiane inaugurerà la terza edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Secondo nove.firenze.it