Ostaggi israeliani liberati | corpi devastati menti spezzate E in Italia c’è chi manifesta ancora per i loro carcerieri

Le condizioni degli ostaggi israeliani appena liberati da Hamas, dopo due anni di prigionia nei sotterranei di Gaza, sono state descritte come terrificanti. I medici che li hanno presi in carico parlano di organismi distrutti dalla fame e dall’isolamento, e di ferite mentali che richiederanno anni per rimarginarsi. Le prime valutazioni cliniche indicano che la maggior parte dei rilasciati è in stato di grave denutrizione: alcuni hanno perso tra un terzo e quasi la metà del peso corporeo, mostrando segni di atrofia muscolare, gravi carenze nutrizionali e danni permanenti alla pelle e agli occhi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ostaggi israeliani liberati: corpi devastati, menti spezzate. E in Italia c’è chi manifesta ancora per i loro carcerieri

