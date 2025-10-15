Osservatorio Second Hand Economy 2024 – di BVA DOXA per SUBITO
Second hand (seconda mano), sostenibilità o convenienza? In Campania il riuso vale 2,9 miliardi, con il 62% online. «Un modo intelligente di fare economia sostenibile» dicono i campani. E tu, compreresti usato per risparmiare e aiutare l’ambiente?. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
Osservatorio Second Hand Economy, la compravendita di usato è praticata abitualmente dal 51% dei piemontesi - La pratica della second hand, o compravendita di oggetti usati, è diventata una componente consolidata delle abitudini di consumo degli italiani. Si legge su ecodallecitta.it
Tendenza second hand, un sistema virtuoso da 26 miliardi - Una scelta – per un numero sempre più nutrito di italiani – sostenibile e consapevole e che crea una tendenza consolidata. repubblica.it scrive
Second hand economy, tra scelta sostenibile e trend. Vale oltre 26mld l'anno - Addio per sempre ai pregiudizi, per molti è la prima scelta Gli italiani comprano sempre di più cose usate, un ... Da affaritaliani.it