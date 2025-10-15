Ospedali da campo case prefabbricate e un ateneo | il piano dell' Italia per Gaza

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le proposte coordinate dal vicepremier Tajani anche l'impegno degli sminatori, la realizzazione di depuratori e l'invio di beni alimentari e di prima necessità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ospedali da campo case prefabbricate e un ateneo il piano dell italia per gaza

© Tgcom24.mediaset.it - Ospedali da campo, case prefabbricate e un ateneo: il piano dell'Italia per Gaza

