Ospedale Piemonte aperta l' Unità spinale
La Direzione Strategica dell’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, comunica di aver proceduto, già da qualche mese, all’attivazione dell’Unità operativa Unità Spinale che completa il ventaglio dei servizi sanitari offerti in ambito riabilitativo. L’Unità Operativa, in totale sintonia con la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
