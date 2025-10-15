Orrore in diretta a Milano 29enne uccisa dal suo ex sotto gli occhi dei vicini

AGI - Pamela Gelmini, 29 anni, è l'ultima donna vittima di  femminicidio. Una  violenza  da parte del suo  ex, cui aveva detto di voler interrompere la relazione, vista in  tempo reale  dai dirimpettai di quel  terrazzino  in  via Iglesias  nel quartiere  Gorla di Milano  in cui tutto si è consumato. L'allarme, seppure dato subito dai  vicini  al  112, anche perché Pamela aveva chiesto aiuto a un altro suo ex, non ha potuto evitare la  morte della donna. Gianluca Soncin, 52 anni, ha infierito su di lei con il suo  coltello  anche mentre la  polizia  faceva irruzione al civico 33, forzando il portoncino di ingresso e poi la porta dell'appartamento del  femminicidio. 🔗 Leggi su Agi.it

