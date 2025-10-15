orrore in diretta a milano 29enne uccisa dal suo ex sotto gli occhi dei vicini

AGI - Pamela Gelmini, 29 anni, è l'ultima donna vittima di femminicidio. Una violenza da parte del suo ex, cui aveva detto di voler interrompere la relazione, vista in tempo reale dai dirimpettai di quel terrazzino in via Iglesias nel quartiere Gorla di Milano in cui tutto si è consumato. L'allarme, seppure dato subito dai vicini al 112, anche perché Pamela aveva chiesto aiuto a un altro suo ex, non ha potuto evitare la morte della donna. Gianluca Soncin, 52 anni, ha infierito su di lei con il suo coltello anche mentre la polizia faceva irruzione al civico 33, forzando il portoncino di ingresso e poi la porta dell'appartamento del femminicidio. 🔗 Leggi su Agi.it

