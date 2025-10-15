orrore e bellezza tra palco e balcone

Venerdì e sabato alle 20.30 e domenica alle 18, il Teatro Valdoca porta in prima assoluta al Bonci "Bestemmia", regia di Cesare Ronconi, su testo originale di Mariangela Gualtieri; produzione Teatro Valdoca ed ERT -Teatro Nazionale. L’opera si svolge tra palcoscenico e platea e si apre con un breve prologo all’esterno, interpretato da Mariangela Gualtieri. Lo spettacolo sembra oscillare tra orrore e bellezza. Come si concilia la crudeltà del presente con la possibilità di ritrovare incanto e speranza? "L’orrore direi che è in gran parte nostro, dell’umano. Siamo noi a innescarlo e nutrirlo con la nostra bellicosità, inconsapevolezza, vanità e superbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

